serejakirilencko

1 Пишу контрольные, курсовые, рефераты по гуманитарным дисциплинам: истории, философии, социологии, культурологии, географии.

2 Статьи по темам: путешествия, автомобили, строительство, малый бизнес как начать своё дело, пчеловодство, боевые искусства востока и Китая, России, в данных статьях могу поделиться практическим опытом и наблюдениями, культуризм расскажу как начать тренировки, как избежать застоя и продвигаться дальше.

3 Тепловозы, паровозы, электровозы, дизель генераторные локомотивы и другие виды тяги. Выполню курсовую, контрольную, реферат, статью или другую работу по вашему желанию.