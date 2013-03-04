serenia777

Нужно сделать – чтобы при регистрации емайл – был логином. + настроить каталог, сейчас он не выводится.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать несколько пунктов по доработки корзины (оформления заказа) Вышлю правки со скриншотами в ворд. Оставляйте заявки для уточнения цены и сроков. Обязательно наличие опыта.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать несколько пунктов по доработки корзины (оформления заказа) Вышлю правки со скриншотами в ворд. Оставляйте заявки для уточнения цены и сроков. Обязательно наличие опыта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать flash карту проезда. Бюджет 1500 рублей (50$)Анимация12 заявокЗакрыт12 лет назад
Настроить поисковик недвижимости: все поля как здесь http://parklane.ua/ru/ так же и в расширенном и не в расширенном варианте, ну только в расширенном поиске в некоторых моментах удалить нужно поля. А ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Интересует разработка FLASH карты проезда. Срок к четвергу.Анимация5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $66
Необходимо сверстать макет PSD и натянуть на движок. Из функций, нужны новости + голосование. Обязательно наличие портфолио. Бюджет 2000, макет по запросу.HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Интересует интернет-портал городского типа, наверняка кто-то уже занимался подобной разработкой и может что-то предложить! движок без разницы, можно самопис. предлагайте варианты! Бюджет обсуждаемый, оплата возможна сегодня!Веб-программирование20 заявокЗакрыт12 лет назад
В существующем сайте на modx нужно установить Shopkeeper – часть уже сделал сам, нужно доделать. Кто имел опыт, обсудим стоимость и сроки!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим парсинг товаров для магазина на webasyst Интересует стоимость и сроки, имеется 3 донора.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Натянуть PSD интернет-магазина на движок, любой кроме JOOMLA Интересуют срок первых результатов 3-5 дней + доработки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо перенести интернет-магазин с 1 движка на webasyst. Ссылку пришлю по запросу, интересуют стоимость и сроки!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать макет PSD и натянуть на drupal. Нужно 2 основных функции: 1. авторизация через соц. сети ( есть готовый модуль для друпал – ссылку пришлю) 2. голосование. Нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно натянуть дизайн на ShopCms для интернет магазина. Имеется 1 главная и 1 страничка с товарами + отзывами). Присылаете стоимость и сроки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад