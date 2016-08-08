SMM-специалист (Таргетолог)

Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в социальных сетях(VK/FaceBook/MyTarget), реклама посевом.

а так же:

Выпускник Академии Лидогенерации - Консультант интернет-продвижения.

Какой опыт у меня есть:

Работа в федеральной компании маркетологом 1 год

Создание сайтов, интернет магазины и посадочные страницы.

Настройка Контекстной рекламы Яндекс и Гугл.

Настройка Таргетированной рекламы.

Могу обеспечить нужно количество горячих обращений в Ваш бизнес или на Ваш продукт/услугу.

Результаты: Оборот компании более 10млн рублей.

Проблемы которые приходилось решать:

- Нет лидов, нет клиентов

- Есть лиды, нет клиентов

- Есть лиды, есть клиенты, но мало денег.

Анализ ситуации в которой сейчас находится бизнес, докрутка существующих источников трафика и подключение новых, в зависимости от целей.

Бесплатно могу провести консультацию по вопросам интернет продвижения.