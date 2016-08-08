Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в социальных сетях(VK/FaceBook/MyTarget), реклама посевом.
а так же:
Выпускник Академии Лидогенерации - Консультант интернет-продвижения.
Какой опыт у меня есть:
Работа в федеральной компании маркетологом 1 год
Создание сайтов, интернет магазины и посадочные страницы.
Настройка Контекстной рекламы Яндекс и Гугл.
Настройка Таргетированной рекламы.
Могу обеспечить нужно количество горячих обращений в Ваш бизнес или на Ваш продукт/услугу.
Результаты: Оборот компании более 10млн рублей.
Проблемы которые приходилось решать:
- Нет лидов, нет клиентов
- Есть лиды, нет клиентов
- Есть лиды, есть клиенты, но мало денег.
Анализ ситуации в которой сейчас находится бизнес, докрутка существующих источников трафика и подключение новых, в зависимости от целей.
Бесплатно могу провести консультацию по вопросам интернет продвижения.