serf5000

Сергей serf5000

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Qt/QML десктоп приложение

    $150

    Здравствуйте,  Ищу Qt/QML программиста для выполнения постоянных сдельных заказов по разработке (доработке) десктопных приложений под Windows. Навыки QML обязательны.  Ищу человека на долгосрочное сотрудничество.  Предпочтение кандидату готовому уделять ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Улучшить дизайн интерефейса

    $100

    Необходимо улучшить восприятия дизайна интерфейса бекенд системы. Текущий дизайн вполне удовлетворяет по расположению элементов, но в нем не хватает собственного стиля, типографику нужно улучшить и улучшить в целом восприятие макета. ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение КамСплиттер под Win, начиная с XP

    Необходимо разработать приложение КамСплиттер позволяющее пользователю использовать одну физическую вебкамеру в нескольких приложениях одновременно (скажем в Скайпе и в браузере). GUI простой, минимум взаимодействия с пользователем. Нужен практически полный аналог, скачать можно отсюда http://www.2shared.com/file/AqziyCWf/camsplitter.html? ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад