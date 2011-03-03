Здравствуйте, Ищу Qt/QML программиста для выполнения постоянных сдельных заказов по разработке (доработке) десктопных приложений под Windows. Навыки QML обязательны. Ищу человека на долгосрочное сотрудничество. Предпочтение кандидату готовому уделять ...
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- $150Прикладное ПО13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо улучшить восприятия дизайна интерфейса бекенд системы. Текущий дизайн вполне удовлетворяет по расположению элементов, но в нем не хватает собственного стиля, типографику нужно улучшить и улучшить в целом восприятие макета. ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать приложение КамСплиттер позволяющее пользователю использовать одну физическую вебкамеру в нескольких приложениях одновременно (скажем в Скайпе и в браузере). GUI простой, минимум взаимодействия с пользователем. Нужен практически полный аналог, скачать можно отсюда http://www.2shared.com/file/AqziyCWf/camsplitter.html? ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад