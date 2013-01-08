26 лет

Образование высшее, специальность инженер-технолог по механической обработке металлов.

Выполняю копирайт, рерайт, редактирование и корректировку текстов, поиск контента и наполнение сайтов с различными cms, ведение и раскрутку групп в соц. сетях, выполнение студенческих работ, курсовых и дипломных проектов.

Технически грамотен, выполнение любых работ в сфере "Обработка металлов", знание современных методик обработки, инструмента и оборудования

Гарантирую грамотность, порядочность, пунктуальность и ответственность.