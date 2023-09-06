Перепечатка текста
Перепечатка текста с отсканированных изображений в Word формат DOCX,
отсканированных фото, скана в Word формат DOCX,
с ауди носителей в текст в Word формат DOCX,
с видео носителей в текст в Word формат DOCX,
перепечатка книг с фото скана в Word формат DOCX,
перепечатка документов отсканированных или сфотографированных в Word формат DOCX и т.д.
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Опишите, что именно Вы хотите получить.
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