Перепечатка текста

Перепечатка текста с отсканированных изображений в Word формат DOCX,

отсканированных фото, скана в Word формат DOCX,

с ауди носителей в текст в Word формат DOCX,

с видео носителей в текст в Word формат DOCX,

перепечатка книг с фото скана в Word формат DOCX,

перепечатка документов отсканированных или сфотографированных в Word формат DOCX и т.д.

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