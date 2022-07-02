Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, Flexbox, CSS3, HTML5, jQuery
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная, чистый и понятный код.
- Верстаю из Figma, PSD, Sketch.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина, accessibility.
- CSS3\JS\JQyery анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Grid , БЭМ.
Верстка легко интегрируется в системы управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix и т.д.
Образование:
Портфолио:
- https://darchuksergey.github.io/MyPortfolio/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @darchuk_sergey