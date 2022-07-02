serg777z

Сергей serg777z

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, Flexbox, CSS3, HTML5, jQuery

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная, чистый и понятный код.

- Верстаю из Figma, PSD, Sketch.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина, accessibility.

- CSS3\JS\JQyery анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Grid , БЭМ.

Верстка легко интегрируется в системы управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix и т.д.

Образование:

- Высшее техническое

Портфолио:

- https://darchuksergey.github.io/MyPortfolio/

Связь: