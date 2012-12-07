Малый Сергей Валериевич, 22 года.
Высшее образование по специальности "Автоматика и управление в технических системах", образовательно-квалификационный уровень - магистр
Род деятельности - инженер-электронщик, разработчик устройств на основе микроконтроллеров и цифровой логики (FPGA, CPLD). Опыт работы - 2 года.
Завершенные устройства:
- цифровая паяльная станция на основе микроконтроллера AVR.
- цифровой термометр на основе микроконтроллера AVR
- плата управления вентильным электроприводом на основе микроконтроллера Silabs (коммерческий проект).
Имеются навыки в следующих областях:
- разработка устройств на основе современной элементной базы
- знания аналоговой и цифровой схемотехники
- уверенные знания языка С
- знания VHDL, Verilog
- интерфейсы: I2C, SPI, RS-232
- среды разработки: AVR Studio (возможно CodeVision AVR), Keil uVision, Xilinx ISE, Altera Quartus, Proteus, Eagle, Altium Designer (Pcad), Borland C++ Builder, Borland Delphi.
Готов выполнять задания в области:
- электротехники (построение схем, расчет цепей)
- электроники (цифровая логика, аналоговая схемотехника)
- программирования микроконтроллеров AVR, Silabs
- трассировки печатных плат
Готов к удаленному сотрудничеству в области разработки электронных устройств, а также помощи студентам в освоении электроники за материальное вознаграждение))