инженер-электронщик.

Малый Сергей Валериевич, 22 года.

Высшее образование по специальности "Автоматика и управление в технических системах", образовательно-квалификационный уровень - магистр

Род деятельности - инженер-электронщик, разработчик устройств на основе микроконтроллеров и цифровой логики (FPGA, CPLD). Опыт работы - 2 года.

Завершенные устройства:

- цифровая паяльная станция на основе микроконтроллера AVR.

- цифровой термометр на основе микроконтроллера AVR

- плата управления вентильным электроприводом на основе микроконтроллера Silabs (коммерческий проект).

Имеются навыки в следующих областях:

- разработка устройств на основе современной элементной базы

- знания аналоговой и цифровой схемотехники

- уверенные знания языка С

- знания VHDL, Verilog

- интерфейсы: I2C, SPI, RS-232

- среды разработки: AVR Studio (возможно CodeVision AVR), Keil uVision, Xilinx ISE, Altera Quartus, Proteus, Eagle, Altium Designer (Pcad), Borland C++ Builder, Borland Delphi.

Готов выполнять задания в области:

- электротехники (построение схем, расчет цепей)

- электроники (цифровая логика, аналоговая схемотехника)

- программирования микроконтроллеров AVR, Silabs

- трассировки печатных плат

Готов к удаленному сотрудничеству в области разработки электронных устройств, а также помощи студентам в освоении электроники за материальное вознаграждение))