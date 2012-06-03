Добрый день (утро, вечер или даже ночь - кому когда привычнее :))!
Предлагаю свои услуги в следующих направлениях:
- рекламные и PR-статьи,
- пресс-релизы,
- сценарии;
- разработка информационных поводов;
- философия, миссия и стратегия Вашей компании;
- корпоративная культура; WEB-контент;
- литературная обработка Ваших текстов и другие нестандартные задачи.
Член Национального Союза журналистов Украины с 1999 г.
Опыт работы: Маркетолог в компании-производителе солнцезащитных систем премиум-класса, Руководитель отдела рекламы и PR фармацевтической компании, PR-менеджер крупной торгово-промышленной компании (сеть фирм. магазинов в городах-миллионниках + производственная база); руководитель информационной службы (главный редактор) региональной ТРК и FM-радиостанции, помощник генерального директора Торгового Дома по вопросам PR и связям с общественностью, пресс-атташе Федерации, главный редактор журнала, заместитель генерального директора издательского концерна по редакционной работе & . . .
Детальную информацию о моем профессиональном опыте, навыках и знаниях Вы можете получить, изучив представленные в Портфолио работы. Кроме того, в разделе "Резюме/Речи/Письма" Вы можете ознакомиться с полной версией моего резюме и практически полным перечнем входящих в мое Пртфолио работ (файл "СОДЕРЖАНИЕ").
Условия сотрудничества: стоимость работы определяется индивидуально, в зависимости от сложности, объема и времени на исполнение. Предоплата в большинстве случаев обязательна.
- Еврейский праздник153 просмотра
- SОS! SОS! SОS!148 просмотров
- Вы — работаете? Тогда почему отдыхают Ваши деньги?136 просмотров
- НОСТАЛЬГИЯ или КОФЕ НА ЖИВОЙ ВОДЕ156 просмотров
- СЛИШКОМ МНОГО УЛИК! - фрагм сценария для комп игры143 просмотра
- История, миссия и философия компании Ариадна171 просмотр
- Мое портфолио - СОДЕРЖАНИЕ217 просмотров
- Раз Сережка и Олежка.206 просмотров
- Шпионские страсти - 1139 просмотров
- Мое РЕЗЮМЕ - почти полная версия279 просмотров
- За что платить, оплачивая отдых?142 просмотра
- Шаг навстречу потребителю182 просмотра