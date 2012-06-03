Pr, реклама, связи с общественностью, WEB-контент, авторские статьи & ...

Добрый день (утро, вечер или даже ночь - кому когда привычнее :))!

Предлагаю свои услуги в следующих направлениях:

- рекламные и PR-статьи,

- пресс-релизы,

- сценарии;

- разработка информационных поводов;

- философия, миссия и стратегия Вашей компании;

- корпоративная культура; WEB-контент;

- литературная обработка Ваших текстов и другие нестандартные задачи.

Член Национального Союза журналистов Украины с 1999 г.

Опыт работы: Маркетолог в компании-производителе солнцезащитных систем премиум-класса, Руководитель отдела рекламы и PR фармацевтической компании, PR-менеджер крупной торгово-промышленной компании (сеть фирм. магазинов в городах-миллионниках + производственная база); руководитель информационной службы (главный редактор) региональной ТРК и FM-радиостанции, помощник генерального директора Торгового Дома по вопросам PR и связям с общественностью, пресс-атташе Федерации, главный редактор журнала, заместитель генерального директора издательского концерна по редакционной работе & . . .

Детальную информацию о моем профессиональном опыте, навыках и знаниях Вы можете получить, изучив представленные в Портфолио работы. Кроме того, в разделе "Резюме/Речи/Письма" Вы можете ознакомиться с полной версией моего резюме и практически полным перечнем входящих в мое Пртфолио работ (файл "СОДЕРЖАНИЕ").

Условия сотрудничества: стоимость работы определяется индивидуально, в зависимости от сложности, объема и времени на исполнение. Предоплата в большинстве случаев обязательна.