sergeeva_psy

Маркетолог и психолог по образованию. В данный момент практикующий женский психолог и коуч, помогаю с поиском реализации, ведением и развитием соцсетей (психология продаж). Веду свой аккаунт в Инстаграм. Пищу сценарии для роликов через уникальность человека. Могу монтировать ролики, писать тексты для профиля, составить контент-план, подобрать визуал с учетом психотипа. Я- креативный человек. Владела фотостудией, оформляла свадьбы, фотозоны, праздники как декоратор. Вот то, что я люблю!