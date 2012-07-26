Евгений sergeevevgenysergeevevgeny
40 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
C#, C, PHP, javaSkript
Умею программировать!
Действие аккаунта приостановлено!
Базы данных
нет отзывов
от $1
от 100 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 100 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1
от 100 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1
от 100 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 100 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $1
от 100 дней
нет рейтинга