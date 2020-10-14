sergei-webtool

Необходимо сделать копирайтинг для торговой платформы биржа, форекс, акции криптовалюты, призывающие текста, заголовки, описание преимуществ Текста на русском и качественный перевод на английском Также необходимо перевести все текста на следующие языки используя автоматический ...
Приветствую! Я, WEB-разработчик с опытом работы более 5-ти лет. Мы работаем опытной командой разработчиков и дизайнеров, выполняем проекты разного уровня сложности. Для улучшения качества предоставления услуг использую индивидуальный подход к каждому клиенту. Для получения более подробной информации вы можете ознакомиться на сайте WebTool.team
Наш стэк технологий:
PHP (Yii, Yii2, Zend, Laravel, Kohana, SugarCRM, SuiteCRM, WordPress, OpenCart2, Magenta);
JS(NodeJS, React, BackBoneJS, MarionetteJS,T3JS, Gulp, Bower), DB (MySQL, PostreSQL, MongoDB);
CSS (SASS, LESS, CSS3);
SEO (SMM, SMO, SEO, таргетинг, контекст);
С уважением
Михайлов Сергей
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать сайт по макету, торговая платформа на рынке акций, валют и т.д Подробное ТЗ вышлю потенциальному исполнителю в ходе беседы.HTML-верстка38 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн платформы для трейдинга, главная страница и подстраницы подробное ТЗ предоставлю уже в обсуждении с кандидатом на исполнениеДизайн сайтов36 заявокЗакрыт5 лет назад