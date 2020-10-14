sergei-webtool

Web developer

Приветствую! Я, WEB-разработчик с опытом работы более 5-ти лет. Мы работаем опытной командой разработчиков и дизайнеров, выполняем проекты разного уровня сложности. Для улучшения качества предоставления услуг использую индивидуальный подход к каждому клиенту. Для получения более подробной информации вы можете ознакомиться на сайте WebTool.team

Наш стэк технологий:

PHP (Yii, Yii2, Zend, Laravel, Kohana, SugarCRM, SuiteCRM, WordPress, OpenCart2, Magenta);

JS(NodeJS, React, BackBoneJS, MarionetteJS,T3JS, Gulp, Bower), DB (MySQL, PostreSQL, MongoDB);

CSS (SASS, LESS, CSS3);

SEO (SMM, SMO, SEO, таргетинг, контекст);

С уважением

Михайлов Сергей