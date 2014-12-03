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Доманевский Сергей Владимирович 36 лет, родился 4 февраля 1977 [email protected] Проживает: г. Минск
Опыт работы
Март 2012 — ноябрь 2014
Представительство фармацевтической компании Минск — Медицина/фармацевтика Бренд-менеджер анализ рынка, разработка стратегии продвижения медицинских препаратов, разработка
промоционных материалов и обучающих программ по продуктам, создание и
проведение презентаций на кафедрах БелМАПО, контроль работы медицинских
представителей, установление и поддержание контактов с opinion-лидерами,
привлечение их для профедения тематических лекций, семинаров и др.;
разработка и размещение рекламы в СМИ, интернет, специализированных
медицинских иданиях (в т.ч. написание статей) , финансовое планирование и др.
Июль 2000 — Март 2006
5 лет 9 месяцев
Врач Лечебно-профилактическая работа
Высшее образование
2009
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ деловое администрирование
2007
Беларусская Медицинская Академия последипломного образования, клиническая ординатура
2000
Минский Государственный Медицинский Институт лечебный факультет
Повышение квалификации, курсы
Знание языков
Русский — родной Английский — intermediate level
Работа на компьютере - отлично
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