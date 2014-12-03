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Доманевский Сергей Владимирович 36 лет, родился 4 февраля 1977 [email protected] Проживает: г. Минск

Опыт работы

Март 2012 — ноябрь 2014

Представительство фармацевтической компании Минск — Медицина/фармацевтика Бренд-менеджер анализ рынка, разработка стратегии продвижения медицинских препаратов, разработка

промоционных материалов и обучающих программ по продуктам, создание и

проведение презентаций на кафедрах БелМАПО, контроль работы медицинских

представителей, установление и поддержание контактов с opinion-лидерами,

привлечение их для профедения тематических лекций, семинаров и др.;

разработка и размещение рекламы в СМИ, интернет, специализированных

медицинских иданиях (в т.ч. написание статей) , финансовое планирование и др.

Июль 2000 — Март 2006

5 лет 9 месяцев

Врач Лечебно-профилактическая работа

Высшее образование

2009

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ деловое администрирование

2007

Беларусская Медицинская Академия последипломного образования, клиническая ординатура

2000

Минский Государственный Медицинский Институт лечебный факультет

Повышение квалификации, курсы

Знание языков

Русский — родной Английский — intermediate level

Работа на компьютере - отлично

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