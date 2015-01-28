sergeich777ml

Резюме

Сергеев Александр Сергеевич [file]

Контактные данные:

Опыт работы: 2005 - 2009 -Херсонское музыкальное училище, артист оркестра 2009 - 2014 - народный, эстрадно - духовой оркестр под управлением Валентина Странковского артист оркестра г.Донецк Апрель 2014 - 2015 - Донецкий государственный Цирк

Образование: Образование высшее.Специализация: “Музыкальное искусство эстрады”. Тромбонист, артист оркестра,ансамбля,дирижер. Вуз: Донецкая государственная музыкальная академия, 2014 Дополнительное образование: Юрий Гальмаков “ Город копирайтинга, погружение с нуля до результата ” , Академия удалённой работы имени Ольги Будаевой, 2015 Дмитрий Ларионов - курс видео лекций по “Adobe Pro CC 2014”

Мои навыки:

Английский язык - разговорный уровень

Навыки работы с компьютером - уверенный пользователь

Работа с программой Adobe Pro CC 2014

Работа с электронной почтой

Базовые навыки копирайтинга и рерайтинга

Личные качества: трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, креативность, умение быстро обучаться и работать над ошибками Хобби: Кино, спорт, путешествия, книги, здоровый образ жизни Готов приступить к работе прямо сейчас!!!