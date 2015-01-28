sergeich777ml

Резюме
Сергеев Александр Сергеевич [file]
Контактные данные:
- г. Донецк, Украина
- Возраст: 25 лет
- Email: [email protected]
- Vk: https://vk.com/id195033922
- Skype: asergeich1989
Образование: Образование высшее.Специализация: “Музыкальное искусство эстрады”. Тромбонист, артист оркестра,ансамбля,дирижер. Вуз: Донецкая государственная музыкальная академия, 2014 Дополнительное образование: Юрий Гальмаков “ Город копирайтинга, погружение с нуля до результата ” , Академия удалённой работы имени Ольги Будаевой, 2015 Дмитрий Ларионов - курс видео лекций по “Adobe Pro CC 2014”
Мои навыки:
- Английский язык - разговорный уровень
- Навыки работы с компьютером - уверенный пользователь
- Работа с программой Adobe Pro CC 2014
- Работа с электронной почтой
- Базовые навыки копирайтинга и рерайтинга