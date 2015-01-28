sergeich777ml

Александр Сергеев sergeich777ml

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

                                                         Резюме

                               Сергеев Александр Сергеевич                                          [file]

           Контактные данные:                                                    

Опыт работы:           2005 - 2009 -Херсонское музыкальное училище, артист оркестра           2009 - 2014 - народный, эстрадно - духовой оркестр под управлением Валентина           Странковского артист оркестра г.Донецк           Апрель 2014 - 2015 - Донецкий государственный Цирк

          Образование:           Образование высшее.Специализация: “Музыкальное искусство эстрады”.               Тромбонист, артист оркестра,ансамбля,дирижер.                                      Вуз: Донецкая государственная музыкальная академия, 2014                      Дополнительное образование:          Юрий Гальмаков “ Город копирайтинга, погружение с нуля до результата ” ,          Академия удалённой работы имени Ольги Будаевой, 2015           Дмитрий Ларионов - курс видео лекций по “Adobe Pro CC 2014”

          Мои навыки:

  • Английский язык - разговорный уровень
  • Навыки работы с компьютером - уверенный пользователь
  • Работа с программой Adobe Pro CC 2014
  • Работа с электронной почтой
  • Базовые навыки копирайтинга и рерайтинга
Личные качества: трудолюбие, ответственность, коммуникабельность,             пунктуальность, креативность, умение быстро обучаться и работать над             ошибками                          Хобби: Кино, спорт, путешествия, книги, здоровый образ жизни                                     Готов приступить к работе прямо сейчас!!!  