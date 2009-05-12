sergeipkr

Verbitski Sergei sergeipkr

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Конвертор покерных рук для форума phpbb

    Проект для покерного сайта. Игроки часто выкладывают сыгранные руки на форум в том формате, который предлагает покер комната. Задача создать покерный конвертер, чтобы данные руки отображались на форуме корректно. ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются уникальные статьи, привлекающие внимание

    $15

    Здравствуйте, Ищем человека/компанию, которая может помочь в написании уникальных и интересных для чтения статей. Т.к. тема специфическая (онлайн покер), мы сами будем писать общую статью, которую просто нужно правильно переделать, чтобы ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод гэмблинг контента

    $20

    Ищем компанию, которая займется переводом сайта на следующие языки: Испанский, Немецкий, Французский, Польский, Венгерский, Итальянский. Для начала перевод 2 статей (каждая статья не более 3500 символолв) на один из вышеперечисленных языков ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт для десктоп screen saver

    $1000

    Интересует функция для сайта, где каждый пользователь ресурса сможет скачать и установить себе на десктоп специальный Screen Saver – на десктопе должна появляться и постоянно обновляться следующая информация: - Последняя новость сайта ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Перевод гэмблинг контента
Сергей отличный заказчик. Выполняли для него перевод на несколько языков. Оплата мгновенная. Все вопросы уточняются оперативно на месте. Приятен в общении. Только положительные впечатления.
Супер работник и интересный собеседник. За день выполнили заказ - перевод 2-ух тестовых статей на французский и испанский. Проверили через партнеров грамотность - 10 баллов. Обязательно продолжим работу с Марией. Спасибо
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