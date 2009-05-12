Проект для покерного сайта. Игроки часто выкладывают сыгранные руки на форум в том формате, который предлагает покер комната. Задача создать покерный конвертер, чтобы данные руки отображались на форуме корректно. ...
- Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $15
Здравствуйте, Ищем человека/компанию, которая может помочь в написании уникальных и интересных для чтения статей. Т.к. тема специфическая (онлайн покер), мы сами будем писать общую статью, которую просто нужно правильно переделать, чтобы ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Ищем компанию, которая займется переводом сайта на следующие языки: Испанский, Немецкий, Французский, Польский, Венгерский, Итальянский. Для начала перевод 2 статей (каждая статья не более 3500 символолв) на один из вышеперечисленных языков ...Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Интересует функция для сайта, где каждый пользователь ресурса сможет скачать и установить себе на десктоп специальный Screen Saver – на десктопе должна появляться и постоянно обновляться следующая информация: - Последняя новость сайта ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
16 лет назад
Сергей отличный заказчик. Выполняли для него перевод на несколько языков. Оплата мгновенная. Все вопросы уточняются оперативно на месте. Приятен в общении. Только положительные впечатления.
Ответный отзыв
Супер работник и интересный собеседник. За день выполнили заказ - перевод 2-ух тестовых статей на французский и испанский. Проверили через партнеров грамотность - 10 баллов. Обязательно продолжим работу с Марией. Спасибо