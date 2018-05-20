sergej970

Сергей Хоптар sergej970

 
54 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$590
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$590
10 баллов
6 лет назад
Контекстную рекламу но с выездом
Сергей, Отличный заказчик. Советую к сотрудничеству. Оплата как договаривались, с директорами чуть сложно, но реклама эффективная. Спасибо за сотрудничество.
Рекомендую Олега. Отлично сработал, очень порядочный исполнитель. Вся работа на высшем уровне, руководству результат очень понравился, хотя проект был сложным. Продолжаем сотрудничество.
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olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$99
9 баллов
7 лет назад
Нужна реклама с небольшой ценой конверси Google AdWords
Google Ads
Приятно работать, спасибо за уже 3 проекта, надеюсь и следующие будете рекламировать. С оплатой нормально. Теперь сопровождение.
Все отлично, заказы идут. Спасибо за помощь и по сайту, эффективность повысилась. Уже третий проект доверяю, мне нравится результат. Спасибо и за бонус 90$ на новый сайт.
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