Здравствуйте! Есть большой заказ, но там есть проблема в том, что надо будет приезжать на совещания. Хотя и оно того будет стоить. Контора большая и очень любят личное присутствие.
Контекстная реклама1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Здравствуйте! Есть большой заказ, но там есть проблема в том, что надо будет приезжать на совещания. Хотя и оно того будет стоить. Контора большая и очень любят личное присутствие.
Нужна реклама с небольшой ценой конверси Google AdWords, просто трафик не интересует. Если будет результат, есть еще проекты.