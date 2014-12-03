Внештатный переводчик, английский и шведский на русский, специалист по верстке
Индивидуальный предприниматель Токарев Сергей Георгиевич
Дата рождения: 18.11.1984
E-mail: [email protected], [email protected]
Проживание: Санкт-Петербург
Образование
Основное:
· 2002-2007 — Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого, лингвистика и межкультурная коммуникация, лингвист-переводчик
Повышение квалификации/курсы:
· 2010 — Certified Localisation Professional,TILP, Certified Localisation Professional
· 2007 — Microsoft IT Academy (Управление и поддержка среды Windows Server 2003), НовГу
· 2006 — Vindelns folkhögskola (Швеция)
· 2005 — Axevalla folkhögskola (Швеция)
Член Союза переводчиков России № 1577 http://www.utr.spb.ru/members/tokarev.htm
Член переводческого сообщества Proz.com (CertifiedPro) http://www.proz.com/translator/932122
Профессиональный опыт
· Техническийконсультант
с 01.2011 по 01.2014–ЭГО Транслейтинг
Консультирование штатных/внештатных сотрудников по вопросам использования переводческого программного обеспечения класса Translation Memory (Trados, Transit и пр.), решение всевозможных проблем технического характера, возникающих в процессе перевода. Непосредственное участие в проектах по локализации ПО в качестве технического специалиста, администрирование системы
управления проектами Plunet.
· Менеджер проекта
с 08.2008 по 01.2011–ЭГО Транслейтинг
Переписка сзаказчиками, подготовка и рассылка документации на перевод, поиск
переводчиков, редакторов, контроль качества, консультирование/обучение
переводчиков/сотрудников работе с CAT-инструментами, непосредственное участие в
проектах, требующих дополнительных «инженерных» (локализация) работ.
· Менеджер проекта
с 01.2008 по 08.2008 – Multilize.Inc
Переписка с заказчиками, подготовка и отсылка документации на перевод, поиск переводчиков,
редакторов, контроль качества.
· Переводчик-фрилансер, специалист по верстке (ИП)
с 01.2007 по настоящее время
Перевод документации с английского и шведского на русский язык, различные тематики технического характера, графическое оформление: 1. распознавание документа: pdf, tiff, jpg и т.д., 2. верстка pdf в MS Word, 3. верстка pdf в InDesign, 4. верстка чертежей (pdf, tiff, jpg), 5. верстка чертежей в AutoCAD, Microstation (извлекаю текст из чертежей для перевода, в формат *.doc и вставляю обратно переведенный текст в чертежи).
Дополнительная информация
Языки
Русский: родной
Английский: свободно владею
Шведский: свободно владею
Языковые пары:
Английский> Русский от 2500 слов/день
Шведский> Русский от 2500 слов/день
Тематики:
Автомобильная промышленность
Лифтостроение
Электрооборудование
Железнодорожная техника (техническая документация, стандарты)
ИТ (аппаратное и программное обеспечение)
Нефтегазовая сфера (контракты, техническая документация)
Обработка леса и древесины
Полиграфия и издательство
Реклама / связи с общественностью
Строительство / общестроительные работы
Телекоммуникации
Транспорт, перевозки, логистика
Электростанции, выработка электроэнергии
Медицинское оборудование
и пр.
Программное обеспечение
MSOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, Project), Photoshop, Acrobat
Professional, Fine Reader.
САТ-инструменты: Trados(2007-2014), Transit (XV, NXT), SDLX, Memsource, memoQ, SDL Passolo, Catalyst, X-bench, Across.
Верстальноепрограммное обеспечение: FineReader,Acrobat, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, InDesign, FrameMaker, QuarkXPress, Pagemaker, Illustrator, Corel Draw, AutoCAD, Microstation.