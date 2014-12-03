Translations Made Easy

Внештатный переводчик, английский и шведский на русский, специалист по верстке

Индивидуальный предприниматель Токарев Сергей Георгиевич

Дата рождения: 18.11.1984

E-mail: [email protected], [email protected]

WWW: translationsmadeeasy.com

Проживание: Санкт-Петербург

Образование

Основное:

· 2002-2007 — Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого, лингвистика и межкультурная коммуникация, лингвист-переводчик

Повышение квалификации/курсы:

· 2010 — Certified Localisation Professional,TILP, Certified Localisation Professional

· 2007 — Microsoft IT Academy (Управление и поддержка среды Windows Server 2003), НовГу

· 2006 — Vindelns folkhögskola (Швеция)

· 2005 — Axevalla folkhögskola (Швеция)

Член Союза переводчиков России № 1577 http://www.utr.spb.ru/members/tokarev.htm

Член переводческого сообщества Proz.com (CertifiedPro) http://www.proz.com/translator/932122

Профессиональный опыт

· Техническийконсультант

с 01.2011 по 01.2014–ЭГО Транслейтинг

Консультирование штатных/внештатных сотрудников по вопросам использования переводческого программного обеспечения класса Translation Memory (Trados, Transit и пр.), решение всевозможных проблем технического характера, возникающих в процессе перевода. Непосредственное участие в проектах по локализации ПО в качестве технического специалиста, администрирование системы

управления проектами Plunet.

· Менеджер проекта

с 08.2008 по 01.2011–ЭГО Транслейтинг

Переписка сзаказчиками, подготовка и рассылка документации на перевод, поиск

переводчиков, редакторов, контроль качества, консультирование/обучение

переводчиков/сотрудников работе с CAT-инструментами, непосредственное участие в

проектах, требующих дополнительных «инженерных» (локализация) работ.

· Менеджер проекта

с 01.2008 по 08.2008 – Multilize.Inc

Переписка с заказчиками, подготовка и отсылка документации на перевод, поиск переводчиков,

редакторов, контроль качества.

· Переводчик-фрилансер, специалист по верстке (ИП)

с 01.2007 по настоящее время

Перевод документации с английского и шведского на русский язык, различные тематики технического характера, графическое оформление: 1. распознавание документа: pdf, tiff, jpg и т.д., 2. верстка pdf в MS Word, 3. верстка pdf в InDesign, 4. верстка чертежей (pdf, tiff, jpg), 5. верстка чертежей в AutoCAD, Microstation (извлекаю текст из чертежей для перевода, в формат *.doc и вставляю обратно переведенный текст в чертежи).

Дополнительная информация

Языки

Русский: родной

Английский: свободно владею

Шведский: свободно владею

Языковые пары:

Английский> Русский от 2500 слов/день

Шведский> Русский от 2500 слов/день

Тематики:

Автомобильная промышленность

Лифтостроение

Электрооборудование

Железнодорожная техника (техническая документация, стандарты)

ИТ (аппаратное и программное обеспечение)

Нефтегазовая сфера (контракты, техническая документация)

Обработка леса и древесины

Полиграфия и издательство

Реклама / связи с общественностью

Строительство / общестроительные работы

Телекоммуникации

Транспорт, перевозки, логистика

Электростанции, выработка электроэнергии

Медицинское оборудование

и пр.

Программное обеспечение

MSOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, Project), Photoshop, Acrobat

Professional, Fine Reader.

САТ-инструменты: Trados(2007-2014), Transit (XV, NXT), SDLX, Memsource, memoQ, SDL Passolo, Catalyst, X-bench, Across.

Верстальноепрограммное обеспечение: FineReader,Acrobat, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, InDesign, FrameMaker, QuarkXPress, Pagemaker, Illustrator, Corel Draw, AutoCAD, Microstation.