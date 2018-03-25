sergejtumanov99

В тексте спрятан ключ, без которого мы не сможем работать вместе. Найдите его. Здравствуйте. Нужен специалист на проект для того, чтобы делать в постоянном режиме следующее: ...
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика: розничная онлайн/оффлайн продажа материалов для наращивания и ламинирования ресниц/бровей ЦА: девочки-мастера, студии, салоны Нужны контакты (телефон/телефон+имя) нашей ЦА по следующему гео: Саратов, Пенза, Самара, Волгоград ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Из заголовка понятно 80% от всего задания. Дополню лишь то, что накручивать нужно, придерживаясь правил ВК (дабы уберечь группу от блокировки). Тематика сообщества: бизнес-блог, образование и мотивация. ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Клише не принимаются. Здравствуйте. Нужен специалист на проект для того, чтобы сделать следующее: * Добавить ключи в Ютюб * Разместить рекламу у 10 блоггеров в Инстаграм ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуй. Ситуация такова: у нас есть интернет-магазин и мы подключаемсейчас к нему сервис "Мой склад" для синхронизации товаров. Есть два Ексель-файла: один с 3-мя столбцами (наименование,код, цена; поле с ...Базы данных8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуй, уважаемый Читатель. У нас есть интернет-магазин на движке Мегагруп: sunlashes.ru Есть список из 35-40 правок и он постоянно пополняется. Этот заказ надолго обеспечит тебя ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать 350 комментариев под разными видео вЮтьюб. Комменты нужны от живых людей и с гарантией того, что их неудалят + Ютьюб не уличит канал, на который будет производиться ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт7 лет назад
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Здравствуйте. Что нужно сделать? - Прикрепляю наглядную схему и ТЗ. --- Пишите стоимость работ. Также укажите за какой период Вы сможете реализовать проект. -- ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад