sergejverbickij

Копирайтинг;Seo-копирайтинг
Навыки
Копирайтинг
Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;
Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;
Написание продающих текстов.
SEO-копирайтинг
Написание уникальных информационных и коммерческих SEO-текстов;
LSI оптимизация текстового контента страниц;
Адаптация текстов под семантическое ядро.
Редактура-корректоровка
Оперативное редактирование, корректура текстов;
Стилистическая правка текстов.
Личные качества
Аналитический склад ума;
Ответственность;
Ориентированность на результат;
Проактивность.