sergejverbickij

Сергей Вербицкий sergejverbickij

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Копирайтинг;Seo-копирайтинг

Навыки

Копирайтинг

  • Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;

  • Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;

  • Написание продающих текстов.

SEO-копирайтинг

  • Написание уникальных информационных и коммерческих SEO-текстов;

  • LSI оптимизация текстового контента страниц;

  • Адаптация текстов под семантическое ядро.

Редактура-корректоровка

  • Оперативное редактирование, корректура текстов;

  • Стилистическая правка текстов.

Личные качества

  • Аналитический склад ума;

  • Ответственность;

  • Ориентированность на результат;

  • Проактивность.