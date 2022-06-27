sergey017433

Разработаю современный дизайн любой страницы сайта, основываясь на последних трендах в веб-дизайне и пожеланиях заказчика.
Пакет «Эконом»
Что Вы получаете за 6 000 рублей:
- Исходники в Figma или PSD
- Мобильная версия (бонус!)
- Главная страница сайта или любая внутренняя.
Что Вы получаете за 18 000 рублей:
- Исходники в Figma или PSD
- Мобильная версия всех страниц (бонус!)
- Главная страница сайта + 2 внутренних. Или 3 любые страницы.
Что Вы получаете за 30 000 рублей:
- Исходники в Figma или PSD
- Мобильная версия всех страниц (бонус!)
- Главная страница + 4 внутренних. Или 5 любых страниц.
1) Для каждого пакета («Эконом», «Стандарт», «Бизнес») – мобильная версия всех страниц в подарок!
2)Бонусы постоянным заказчикам (от 3 проектов) – от комплексной скидки на весь проект до разработки отдельных страниц в подарок. Размер скидки и условия оговариваются индивидуально.
3) Всплывающие окна (обратный звонок, форма связи и т. д. ) – бесплатно!
4) Все правки бесплатно в рамках согласованного ТЗ.
Внимание! В стоимость входит отрисовка страницы, состоящей из 5 блоков. Большее количество блоков оплачивается дополнительно.
*Сроки в таблице указаны максимальные.
Нужно для заказа:
Для успешного сотрудничества мне понадобится:
1) Ваше ТЗ или прототип
2) Если своего ТЗ нет, то заполните бриф (скачайте прикрепленный файл) и отправьте мне его в сообщении.
Помните, чем более полную информацию о Ваших предпочтениях относительно проекта я получу, тем быстрее смогу воплотить наши совместные идеи в жизнь.