sergey017433

Дизайн любой страницы сайта + бонусы

Разработаю современный дизайн любой страницы сайта, основываясь на последних трендах в веб-дизайне и пожеланиях заказчика.

Пакет «Эконом»

Что Вы получаете за 6 000 рублей:

Исходники в Figma или PSD

Мобильная версия (бонус!)

Главная страница сайта или любая внутренняя.

Что Вы получаете за 18 000 рублей:

Исходники в Figma или PSD

Мобильная версия всех страниц (бонус!)

Главная страница сайта + 2 внутренних. Или 3 любые страницы.

Что Вы получаете за 30 000 рублей:

Исходники в Figma или PSD

Мобильная версия всех страниц (бонус!)

Главная страница + 4 внутренних. Или 5 любых страниц.

1) Для каждого пакета («Эконом», «Стандарт», «Бизнес») – мобильная версия всех страниц в подарок!

2)Бонусы постоянным заказчикам (от 3 проектов) – от комплексной скидки на весь проект до разработки отдельных страниц в подарок. Размер скидки и условия оговариваются индивидуально.

3) Всплывающие окна (обратный звонок, форма связи и т. д. ) – бесплатно!

4) Все правки бесплатно в рамках согласованного ТЗ.

Внимание! В стоимость входит отрисовка страницы, состоящей из 5 блоков. Большее количество блоков оплачивается дополнительно.

*Сроки в таблице указаны максимальные.

Нужно для заказа:

Для успешного сотрудничества мне понадобится:

1) Ваше ТЗ или прототип

2) Если своего ТЗ нет, то заполните бриф (скачайте прикрепленный файл) и отправьте мне его в сообщении.

Помните, чем более полную информацию о Ваших предпочтениях относительно проекта я получу, тем быстрее смогу воплотить наши совместные идеи в жизнь.