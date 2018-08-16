sergey10051941

Привлеку клиентов в ваш бизнес с помощью контекстной рекламы Яндекс Директ

Здравствуйте! Меня зовут Сергей! Ищу 2 проекта на настройку КАЧЕСТВЕННОЙ рекламной кампании на РСЯ Яндекс. Директ, Вот одно мое портфолио goo.gl/9M1akb В дальнейшем рассчитываю на сопровождение рекламной кампании, анализа эффективности, оптимизации, масштабирования (от 2500 руб.) Качество настройки будет на высоте! Для настройки нужен - сайт и возможность установить счётчик Яндекс Метрики и прописать цели, а также рекламный бюджет на тест 5 тысяч руб. Моя работа стоит 7000 руб По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или связаться любым удобным способом:

Телефон: +380688701172

Скайп: sergey80969

Почта: [email protected]

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