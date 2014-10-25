sergey388

Сергей sergey388

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Реферат по теме: "Факторы влияющие на процесс товародвижения"
Сотрудничество легкое и приятное. Заказчик радует своим отношением. Рекомендую однозначно!
Очередное удачное сотрудничество с Ольгой, как обычно 10 баллов. Все сделано очень качественно
Ответный отзыв
professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Эссе на тему Инновационных направления развития розничной торговли
Сотрудничеством довольна, рекомендую Сергея как надежного заказчика.
Работа выполнена точно в срок на отлично! Буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
день назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Реферат про группу товаров Зерно-мучные
Спасибо, оплата моментальная, довольна сотрудничеством.
Доволен сотрудничеством. Работа выполнена быстро,в срок.
Ответный отзыв
professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Реферат по логистике с презентацией
Хороший заказчик, приятен в общении и конкретен в ТЗ). Оплачивает сразу после сдачи. Рекомендую!
Отлично выполненная работа! Спасибо!
Ответный отзыв
tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$13
10 баллов
11 лет назад
Реферат по Логистике
Все идеально!
Спасибо за отличную работу. Все выполнено согласно требованиям и в срок.
Ответный отзыв
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