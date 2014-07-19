sergey8888

Консультирую по рекламе, продвижению, раскрутке. Советы, идеи. Настройка Ян

Образование высшее экономическое, банковское дело. 12 лет занимаюсь рекламой, продвижением и раскруткой организаций, товаров, услуг. Создал авторский курс в формате книге «Секреты эффективной рекламы и продвижение вашего бизнеса».

Информация в курсе для тех кто хочет знать все тонкости и секреты работающей рекламы, разобраться в хаосе рекламы, избавиться от сомнений и точно знать, что даст отдачу, а что нет.

Появится уверенность в правильности ваших действий, это самое важное, так как именно сомнения и неуверенность в отдаче и окупаемости рекламы, не дает возможность вкладывать деньги в раскрутку бизнеса. Уверенность появится благодаря ценным, базовым знаниям, которые дают возможность точнее прогнозировать и правильно отслеживать результат, вовремя менять или корректировать план действий в раскрутке и рекламе. Самое главное делать это самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Теперь никто не сможет убедить или обмануть вас вложить деньги в неработающий рекламный носитель. Вы сами себе рекламщик, и поверьте, у вас знаний будет больше чем у любого другого рекламного агента.

Реклама мне интересна, к заданию подхожу творчески. Считаю, что реклама и продвижение это гораздо шире, чем общепринятое представление - просто разместить о себе информацию в СМИ, поэтому использую комплексный подход, и те способы, возможности и средства которые будут способствовать успеху фирмы или организации. Для успешного продвижения необходима гибкость, творчество, позволить себе нестандартность, четкое отслеживание результатов.

Консультирую по рекламе, продвижению, раскрутке. Советы, идеи. Настройка Яндекс Директ.