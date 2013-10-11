sergeyMart

Выполнить рекомендации СЕОшников. Сайт на Друпале http://www.noviy-office.kiev.ua/
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Выполнить рекомендации СЕОшников. Сайт на Друпале http://www.noviy-office.kiev.ua/
Требуется сделать оконный калькулятор на подобе http://okna.ua/calc.php только плюс одна характеристика - профиль(Rehau Veka и т.д). И в выдаче не список фирм, а цена окна. Разместить на сайте с движком друпал.
Перенести сайт на движке Друпал на другое доменное имя.
Требуется сделать оконный калькулятор на подобе http://okna.ua/calc.php только плюс одна характеристика - профиль(Rehau Veka и т.д). И в выдаче не список фирм, а цена окна. Разместить на сайте с движком друпал.
Исправить выведение страниц каталога на Joomla Сайт tattoo-salon.kiev.ua
Разместить на домен. Добавить тексты, title, description, ключевые. (тексты предоставляю). Нужно срочно.