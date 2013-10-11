sergeyMart

Сергей Мартюшев sergeyMart

 
49 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Исправить выведение страниц каталога на Joomla
Отличный заказчик, очень доволен сотрудничеством!
Был исправлен вывод категории в джумле, все сделано качественно и главное быстро, спасибо за работу! буду обращатся еще.
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