sergey_620

Профессиональный опыт :
1991 – 1993 годы – следователь прокуратуры
1993 – 1995 годы – помощник прокурора
1995 – 2005 годы – прокурор района
По выполняемой работе в прокуратуре занимался расследованием уголовных дел, всеми направлениями прокурорского надзора, поддерживал обвинение по уголовным делам, принимал участие в рассмотрении гражданских дел различной категории, в т.ч. в областном и Арбитражных судах.
В настоящее время являюсь пенсионером по выслуге лет.
Дополнительная информация :
Компьютер : пользователь ПК
Водительские права : категории «А», «В», »С»
Права собственности : имею квартиру и личный автомобиль
Увлечения : спорт, книги
Личные качества, сильные стороны : трудолюбие, постоянное повышение профессионального уровня, честность, целеустремленность, пунктуальность, коммуникабельность.