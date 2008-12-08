sergey_620

Профессиональный опыт :

1991 – 1993 годы – следователь прокуратуры

1993 – 1995 годы – помощник прокурора

1995 – 2005 годы – прокурор района

По выполняемой работе в прокуратуре занимался расследованием уголовных дел, всеми направлениями прокурорского надзора, поддерживал обвинение по уголовным делам, принимал участие в рассмотрении гражданских дел различной категории, в т.ч. в областном и Арбитражных судах.

В настоящее время являюсь пенсионером по выслуге лет.

Дополнительная информация :

Компьютер : пользователь ПК

Водительские права : категории «А», «В», »С»

Права собственности : имею квартиру и личный автомобиль

Увлечения : спорт, книги

Личные качества, сильные стороны : трудолюбие, постоянное повышение профессионального уровня, честность, целеустремленность, пунктуальность, коммуникабельность.