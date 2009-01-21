sergey_ashaev

Ашаев Сергей Юрьевич
Дата рождения: 03.07.1985
Семейное положение: холост
Общительный, ответственный, вредных привычек не имею.
Интересуюсь: спортом, авто, новыми открытиями, высокими и информационными технологиями, поездками на природу.
Цель:
Работа в качестве WEB – дизайнера или WEB – программиста на полную ставку, удаленная работа.
Операционные системы:
Специалист в Windows Vista/XP/Server 2003/2000/98/95/NT/Me Windows 3.xx MS-DOS 3.3-6.22 Far
Языки программирования:
Asp.net(VB.NET), SQL, PHP 5 (MySQL), ColdFusion
XML, HTML/DHTML/CSS/JavaScript/VBScript
Basic, Turbo Pascal
Среды разработки/Программные продукты/Технологии:
.NET Framework, VB/VB.NET, XML, ADO.NET, MS Access, Crystal Reports, ODBC, MS Visual Studio.NET, ColdFusion, Dreamweaver, Photoshop, Fireworks, Flash, FontPage, Internet Information Services, MS Office, Expression Web, MathCAD, SPSS.
Образование:
Брестский Государственный Технический Университет(2001-2006)
• Автоматизированные Системы Обработки Информации
• Инженер-системотехник
Интернет – университет информационных технологий (http://www.intuit.ru/)
«HTML»( http://www.intuit.ru/diploma/svXfq1VXxFXA/P00044699/)
«Введение в HTML»( http://www.intuit.ru/diploma/svXfq1VXxFXA/P00038920/)
«Основы работы с HTML»( http://www.intuit.ru/diploma/svXfq1VXxFXA/P00038772/)
«Спецификация языка HTML»( http://www.intuit.ru/diploma/svXfq1VXxFXA/P00039131/)
«Введение в CGI»( http://www.intuit.ru/diploma/svXfq1VXxFXA/P00045231/)
СШ №23(физико-математический класс) г.Брест(1997-2001)
Опубликованные работы:
11 научных статей в изданиях Брестского Государственного Технического Университета, Белорусского Национального Технического Университета, Белорусского Государственного Университета, Белорусского Государственного Университета Информатики и Радиоэлектроники и Московского Государственного Института Управления за период 2002-2005 год. Участие в 7 Международных и Республиканских конференциях.
Учебные курсы:
Английский «ЕШКО» (2007-2008)
Языки:
Белорусский родной
Русский родной
Английский средний уровень
Опыт работы:
WEB-дизайнер(1 месяц в качестве практики 2005 г.) на Белорусско-Немецком предприятии СП «БэмКромГаз» ООО
WEB-дизайнер(июль 2006-январь 2007) на турфирме «Славянка»
Системный администратор(января 2007-декабрь 2008) Интернет-провайдер «МИР»