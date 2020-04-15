IT образование, степень бакалавра.

Профессионально занимаюсь созданием сайтов более 3 лет.

Портфолио объемное.

Кроме сайтов, занимаюсь ютубом. Съемка и видеомонтаж.

Аудитория на сегодня около 7000 человек, постоянный прирост.

Помимо работаю на платформах kwork, utest, test.io, youtube и других.

Работаю исключительно в онлайн, поэтому связь 24/7 и кратчайшие сроки обеспечены.

С радостью поработаю с индивидуальными заказами, стоит только связаться со мной.