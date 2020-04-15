IT образование, степень бакалавра.
Профессионально занимаюсь созданием сайтов более 3 лет.
Портфолио объемное.
Кроме сайтов, занимаюсь ютубом. Съемка и видеомонтаж.
Аудитория на сегодня около 7000 человек, постоянный прирост.
Помимо работаю на платформах kwork, utest, test.io, youtube и других.
Работаю исключительно в онлайн, поэтому связь 24/7 и кратчайшие сроки обеспечены.
С радостью поработаю с индивидуальными заказами, стоит только связаться со мной.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт производителей неодимовых магнитов59 просмотров