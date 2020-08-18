Быстрые и отзывчивые сайты, которые продают😉
Контакты:
- 👉Telegram: @konkov_s
- 👉Istagram: @sergey.knkv
- 👉skype: live:.cid.af1e1ef606446785
- 👉e-mail: [email protected]
О себе:Я - начинющий фронт-енд разработчик. Долгое время обучался и практиковался на макетах, которые лежать в свободном доступе (примеры моих работ можете посмотреть в 👉Портфолио), и решил, что пришло время, когда я готов брать ответственность за реальные заказы. Специализируюсь на вёрстке лендингов, сайтов-визиток и корпоративных сайтах различной сложности. Так же готов интегрировать ваш сайт с одной из самых популярных CMS систем - WordPress. Мой главный принцип в работе - это качество. Я не преследую цели как можно быстрее "склепать" сайт, получить за это деньги и скрыться от заказчика, нет, для меня важно, чтобы человек, который со мной работает, по итогу остался счастлив и был горд за свой продукт, а на создание такого продукта понадобится время. К слову, так как я являюсь новичком на фрилансе и у меня нету большого опыта коммерческой разработки, первые 10 работ я готов выполнить с 15% скидкой и без предоплаты, так что не упустите такую возможность.
Итак, какие же преимущества вы получаете, работая со мной:
- Сдача проекта только в указанные сроки.
- Гарантия на работу.
- Хорошо читаемый и валидный код.
- Все мои работы полностью адаптивны и оптимизированы, и имеют не меньше 80-85 баллов на Google PageSpeed Insights.
- Готов обсудить с вами все волнующие вас вопросы по телефону или в скайпе, если это необходимо.
Что я использую в своей работе:
- HTML5, CSS3 (flexbox, grid, любые виды анимации, Scss), JavaScript.
- БЭМ методологию.
- Собственную сборку Gulp4.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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