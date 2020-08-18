Быстрые и отзывчивые сайты, которые продают😉

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О себе:

Итак, какие же преимущества вы получаете, работая со мной:

​​​Сдача проекта только в указанные сроки.

Гарантия на работу.

Хорошо читаемый и валидный код.

Все мои работы полностью адаптивны и оптимизированы, и имеют не меньше 80-85 баллов на Google PageSpeed Insights﻿.

Готов обсудить с вами все волнующие вас вопросы по телефону или в скайпе, если это необходимо.

Что я использую в своей работе: