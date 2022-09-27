sergey_l95

Финансовый специалист - Расчёт инвестиционной стоимости и анализ рисков; - исследования рынка, подготовка финансовых моделей по инвестиционным проектам; - расчёт показателей инвестиционной привлекательности NPV, IRR, PI; - оптимизация управленческого учета и анализа; - разработка плана финансово-хозяйственной деятельности, контроль выполнения бюджета, финансовый анализ предприятия; - разработка и внедрение мероприятий направленных на сокращение издержек производства и непроизводственных потерь.

Я против войны в Украине !