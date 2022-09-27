sergey_l95

Сергей sergey_l95

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Финансовый специалист

- Расчёт инвестиционной стоимости и анализ рисков;

- исследования рынка, подготовка финансовых моделей по инвестиционным проектам;

- расчёт показателей инвестиционной привлекательности NPV, IRR, PI;

- оптимизация управленческого учета и анализа;

- разработка плана финансово-хозяйственной деятельности, контроль выполнения бюджета, финансовый анализ предприятия;

- разработка и внедрение мероприятий направленных на сокращение издержек производства и непроизводственных потерь.