sergey_l95

Финансовый специалист
- Расчёт инвестиционной стоимости и анализ рисков;
- исследования рынка, подготовка финансовых моделей по инвестиционным проектам;
- расчёт показателей инвестиционной привлекательности NPV, IRR, PI;
- оптимизация управленческого учета и анализа;
- разработка плана финансово-хозяйственной деятельности, контроль выполнения бюджета, финансовый анализ предприятия;
- разработка и внедрение мероприятий направленных на сокращение издержек производства и непроизводственных потерь.
Я против войны в Украине!