sergey_malykhin

Сергей Малыхин sergey_malykhinsergey_malykhin
Наша специализация - разработка системного и сетевого программного обеспечения в различных областях. Каждый участник нашей команды имеет опыт разработки и сопровождения реальных проектов. Совокупные знания позволяют решать любые комплексные и нестандартные задачи.
Мы готовы к работе с различными заказчиками и возьмемся за разработку и сопровождение проектов разной степени сложности. Нам интересны различные варианты сотрудничества, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В разработке главными критериями для нас является скорость, качество и надежность.
разработка программного обеспечения
-системное SW
-для встраиваемых систем
-для систем реального времени
портирование под различные платформы
адаптация ПО с открытым кодом
проектирование баз данных
модернизация и интеграция существующих систем
поддержка существующего ПО
тестирование и техническая поддержка
разработка технической документации
Навыки:
Языки программирования: C/C++, Assembler x86 , XML, HTML;
Скриптовые языки: Ruby, Lua, PHP, Python, Bash;
Платформы: MS Windows, Linux, VenturCom RTOS PharLap;
СУБД: Oracle, MySQL, MS Access;
Библиотеки: STL, WinAPI, MFC, POSIX, OpenGL, ACE, Pthreads;
Сетевые протоколы: ATM, IP, TCP, UDP, SCTP, Radius, Diameter, TLS, SSL, SNMP, Telnet, SIP;
Проектирование: UML, OOP, OOD, Design Patterns;
Общее: ОКС №7 (SCCP), SCP, Inter Process Communication, UML, Multithreading, Client-Server architecture;
Инструментарий:
Среда разработки: MS Visual Studio, Eclipse, NetBeans;
Средства отладки: Parasoft Insure++, Rational Purify, Rational Quantify, Glow Code, Valgrind, gprof, снифферы;
Методология ведения проектов: Scrum;
Project management: TFS, On-Time;
Системы контроля версий: SVN, CVS, VSS;
Системы контроля ошибок: HP Quality Center, On-Time;
Система сборки: CMake.