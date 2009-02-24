sergey_malykhin

Наша специализация - разработка системного и сетевого программного обеспечения в различных областях. Каждый участник нашей команды имеет опыт разработки и сопровождения реальных проектов. Совокупные знания позволяют решать любые комплексные и нестандартные задачи.

Мы готовы к работе с различными заказчиками и возьмемся за разработку и сопровождение проектов разной степени сложности. Нам интересны различные варианты сотрудничества, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В разработке главными критериями для нас является скорость, качество и надежность.

разработка программного обеспечения

-системное SW

-для встраиваемых систем

-для систем реального времени

портирование под различные платформы

адаптация ПО с открытым кодом

проектирование баз данных

модернизация и интеграция существующих систем

поддержка существующего ПО

тестирование и техническая поддержка

разработка технической документации

Навыки:

Языки программирования: C/C++, Assembler x86 , XML, HTML;

Скриптовые языки: Ruby, Lua, PHP, Python, Bash;

Платформы: MS Windows, Linux, VenturCom RTOS PharLap;

СУБД: Oracle, MySQL, MS Access;

Библиотеки: STL, WinAPI, MFC, POSIX, OpenGL, ACE, Pthreads;

Сетевые протоколы: ATM, IP, TCP, UDP, SCTP, Radius, Diameter, TLS, SSL, SNMP, Telnet, SIP;

Проектирование: UML, OOP, OOD, Design Patterns;

Общее: ОКС №7 (SCCP), SCP, Inter Process Communication, UML, Multithreading, Client-Server architecture;

Инструментарий:

Среда разработки: MS Visual Studio, Eclipse, NetBeans;

Средства отладки: Parasoft Insure++, Rational Purify, Rational Quantify, Glow Code, Valgrind, gprof, снифферы;

Методология ведения проектов: Scrum;

Project management: TFS, On-Time;

Системы контроля версий: SVN, CVS, VSS;

Системы контроля ошибок: HP Quality Center, On-Time;

Система сборки: CMake.