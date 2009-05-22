sergey_zagalskiy

Web-ехнологии,разработка прикладного ПО,СУБД,систем АСУ

Опыт программирования на VC++,Delphi,ASP.Net,PHP,HTMLCMS Joomla,Droopal.

пыт разработки СУБД на MS SQL 2000/2005,MySQL,FireBird,InterBase,Oracle 10,разработка интерфейсной части БД на ADO.Net,Delphi,PHP.Мы работаем студией www.intraweb.com.ua

Список наших работ:

Портфолио

www.nado.ua - крупнейший информационный портал Донбасса, Мариуполя в частности. Отличительные элементы - фоторепортажи, слайдер новостей, ряд модулей и т.п.

www.ukrteploservice.com - нетипичная реализация корпоративного веб-сайта ООО "Укртеплосервис г.Дружковки"

www.malaxit.com.ua - корпоративный сайт завода "Малахит", Дружковка, Донецкая область

www.lyapko.com - сайт с интернет-магазином медико-производственной корпорации "Ляпко", имеющей свыще 20 филиалов на Украине, в России, Германии, Литве, Чехии.

www.chicagoapt.com - сайт "Creative Design Ltd." - компания, занимающаяся недвижимостью в Чикаго (США, Иллинойс);

www.precisionintime.com - интернет-магазин элитных часов; заказчик - "Precision In Time Ltd.", Гавайи, США;

www.sodeistvie-service.com - сайт туристической компании "Содействие-Сервис" - ведущего оператора Донецка и Украины в сфере аэроперелетов и отдыха;

www.rostek.dn.ua - корпоративный сайт компании "Ростэк" - лидер по переработке и закупке макулатуры Донецка и области;

www.happytour.com.ua - сайт туристического агентства "Happy Тур", Донецк, Украина;

www.level.dn.ua - интернет-магазин сантехники;

www.vpm.dn.ua - корпоративный сайт ООО "ВПМ" - ведущая организация по производству и переработке полимеров на Украине;

www.mishel.com.ua - сайт дизайн-студии "Мишель" (сеть магазинов по продаже тканей и фурнитуры по областным центрам Украины);

www.malish.dn.ua - интернет-магазин товаров для детей (имеет сеть офлайновых торговых комплексов в Донецке);

www.primus.biz.ua - сайт тренингового центра "Primus";

www.donshina.com - сайт "Донецкого шиноремонтного завода";

www.rlkt.net - сайт завода "Реликт" (производство деревянных дверей);

www.rket.com.ua - сайт металлургического завода "РКЭТ";

www.kristal.dn.ua - сайт ТМ "Кристальные окна";

www.kakadu.dn.ua - сайт донецкого кафе "Какаду";