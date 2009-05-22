sergey_zagalskiy

Сергей Загальский sergey_zagalskiysergey_zagalskiy
Опыт программирования на VC++,Delphi,ASP.Net,PHP,HTMLCMS Joomla,Droopal.
пыт разработки СУБД на MS SQL 2000/2005,MySQL,FireBird,InterBase,Oracle 10,разработка интерфейсной части БД на ADO.Net,Delphi,PHP.Мы работаем студией www.intraweb.com.ua
Список наших работ:
Портфолио
www.nado.ua - крупнейший информационный портал Донбасса, Мариуполя в частности. Отличительные элементы - фоторепортажи, слайдер новостей, ряд модулей и т.п.
www.ukrteploservice.com - нетипичная реализация корпоративного веб-сайта ООО "Укртеплосервис г.Дружковки"
www.malaxit.com.ua - корпоративный сайт завода "Малахит", Дружковка, Донецкая область
www.lyapko.com - сайт с интернет-магазином медико-производственной корпорации "Ляпко", имеющей свыще 20 филиалов на Украине, в России, Германии, Литве, Чехии.
www.chicagoapt.com - сайт "Creative Design Ltd." - компания, занимающаяся недвижимостью в Чикаго (США, Иллинойс);
www.precisionintime.com - интернет-магазин элитных часов; заказчик - "Precision In Time Ltd.", Гавайи, США;
www.sodeistvie-service.com - сайт туристической компании "Содействие-Сервис" - ведущего оператора Донецка и Украины в сфере аэроперелетов и отдыха;
www.rostek.dn.ua - корпоративный сайт компании "Ростэк" - лидер по переработке и закупке макулатуры Донецка и области;
www.happytour.com.ua - сайт туристического агентства "Happy Тур", Донецк, Украина;
www.level.dn.ua - интернет-магазин сантехники;
www.vpm.dn.ua - корпоративный сайт ООО "ВПМ" - ведущая организация по производству и переработке полимеров на Украине;
www.mishel.com.ua - сайт дизайн-студии "Мишель" (сеть магазинов по продаже тканей и фурнитуры по областным центрам Украины);
www.malish.dn.ua - интернет-магазин товаров для детей (имеет сеть офлайновых торговых комплексов в Донецке);
www.primus.biz.ua - сайт тренингового центра "Primus";
www.donshina.com - сайт "Донецкого шиноремонтного завода";
www.rlkt.net - сайт завода "Реликт" (производство деревянных дверей);
www.rket.com.ua - сайт металлургического завода "РКЭТ";
www.kristal.dn.ua - сайт ТМ "Кристальные окна";
www.kakadu.dn.ua - сайт донецкого кафе "Какаду";