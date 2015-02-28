Условия работы:

1. Вы предоставляете мне PSD макет, я его верстаю.

2. ТЗ.

4. Предоплата 50%

3. Все последующие заказы для Вас со скидкой 15%

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Возврат денег

- Постоянный контакт (20 часов/сутки).

- К работе подхожу с ответственностью

Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS

+ Блочная, табличная, фиксированная, резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Создание Javascript/Jquery скриптов, не высокой сложности.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).

+ Аккуратный код.

+ Использование Sass

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Сделаю в оговоренный нами срок

О работе:

Верстка одной странички: от 5$

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Приватбанк (Украина).

- WebMoney (WMZ, WMR).

Телефон: +380639997792

Skype: amatorsergey

E-mail: [email protected]