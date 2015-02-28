Условия работы:
1. Вы предоставляете мне PSD макет, я его верстаю.
2. ТЗ.
4. Предоплата 50%
3. Все последующие заказы для Вас со скидкой 15%
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Возврат денег
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- К работе подхожу с ответственностью
Знания, умения, навыки:
+ HTML, CSS
+ Блочная, табличная, фиксированная, резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Создание Javascript/Jquery скриптов, не высокой сложности.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).
+ Аккуратный код.
+ Использование Sass
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Сделаю в оговоренный нами срок
О работе:
Верстка одной странички: от 5$
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк (Украина).
- WebMoney (WMZ, WMR).
Телефон: +380639997792
Skype: amatorsergey
E-mail: [email protected]