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Вы получите готовый сайт, начнёте с успехом принимать заявки клиентов и продавать свои продукты или услуги. Я всегда на связи. Я на связи 24/7, поэтому отвечу на любое ваше сообщение в процессе работы.

Я на связи 24/7, поэтому отвечу на любое ваше сообщение в процессе работы. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства и загружу на тестовый сервер, чтобы вы могли увидеть не рисунок а полноценный рабочий сайт с рабочими кнопками и формами.

Процесс работы над проектом для вашего удобства и загружу на тестовый сервер, чтобы вы могли увидеть не рисунок а полноценный рабочий сайт с рабочими кнопками и формами. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать все отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете "Меня все устраивает".

Я постараюсь сделать все отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете Цена. Так как работаю я недавно, то цена вас точно обрадует. При этом, я обещаю, что качество моих работ оставит вас довольным.

Гарантии:

Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%. Без предоплаты. Вы заплатите за работу только тогда, когда увидите её.

﻿Оплату принимаю Visa, MasterCard

или любым удобным для вас способом.

Связь со мной.

telegram: @callmeberkut

vk: www.vk.com/callmeberkut1

inst: www.instagram.com/callmeberkut

viber: +375 (33) 305-25-71

whatsapp: +375 (33) 305-25-71