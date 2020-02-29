Я вас точно заинтересую!
БЭМ, gulp, JS vanilla, JQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap, Flexbox, CSS Grid.
Дешево и качественно, без предоплаты. Остались сомнения?
- Выполняю задание на все 100%. Вы получите готовый сайт, начнёте с успехом принимать заявки клиентов и продавать свои продукты или услуги.
- Я всегда на связи. Я на связи 24/7, поэтому отвечу на любое ваше сообщение в процессе работы.
- Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства и загружу на тестовый сервер, чтобы вы могли увидеть не рисунок а полноценный рабочий сайт с рабочими кнопками и формами.
- Ваши корректировки. Я постараюсь сделать все отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете "Меня все устраивает".
- Цена. Так как работаю я недавно, то цена вас точно обрадует. При этом, я обещаю, что качество моих работ оставит вас довольным.
Гарантии:
- Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
- Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
- Без предоплаты. Вы заплатите за работу только тогда, когда увидите её.
Оплату принимаю Visa, MasterCard
или любым удобным для вас способом.
Связь со мной.
telegram: @callmeberkut
inst: www.instagram.com/callmeberkut
viber: +375 (33) 305-25-71
whatsapp: +375 (33) 305-25-71
Действие аккаунта приостановлено!
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- Сайт мобильного приложения73 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
К сожалению не справился