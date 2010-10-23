sergeydubr

Филолог-Востоковед

Стаж работы переводчиком 4 года

Предыдущие места работы в качестве переводчика Бюро Переводов г. Москвы, Российской Федерации

Сколько часов в неделю Вы можете работать для Janus? 36 – 40 часов в неделю

Какие условия работы предпочтительнее для Вас: работа дома или в офисе? Дома

С каких языков и на какие Вы переводите (укажите в приоритетном порядке): С Английского На таджикском

С Таджикского На английском

С Английского На узбекском

С Узбекского На английском

С Персидского На английском

С Арабского На английском

С Арабского На таджикском

С Арабского На Русском

Основная тематика: Филологический (языковедение, литература)

Укажите основные проекты, которые Вы выполняли. Проект по строительству мини-мостов по Московской области, туристический, промышленный, информационные технология

Объем работ, который Вы можете выполнить за неделю (стандартные страницы): Максимум 15-20 страниц (письменный перевод)

Работаете ли Вы устным переводчиком?

(синхронный или последовательный, просьба указать)) Да

Если да, то укажите пары языков Английский-таджикский (наоборот), (наоборот), русский-таджикский (наоборот) Русский-английский (наоборот)

Арабский-английский

ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование учебного заведения Год окончания/специальность

МГУ 2006, Филолог – востоковед, учительница арабского и английского языков