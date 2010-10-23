sergeydubr

Стаж работы переводчиком 4 года
Предыдущие места работы в качестве переводчика Бюро Переводов г. Москвы, Российской Федерации
Сколько часов в неделю Вы можете работать для Janus? 36 – 40 часов в неделю
Какие условия работы предпочтительнее для Вас: работа дома или в офисе? Дома
С каких языков и на какие Вы переводите (укажите в приоритетном порядке): С Английского На таджикском
С Таджикского На английском
С Английского На узбекском
С Узбекского На английском
С Персидского На английском
С Арабского На английском
С Арабского На таджикском
С Арабского На Русском
Основная тематика: Филологический (языковедение, литература)
Укажите основные проекты, которые Вы выполняли. Проект по строительству мини-мостов по Московской области, туристический, промышленный, информационные технология
Объем работ, который Вы можете выполнить за неделю (стандартные страницы): Максимум 15-20 страниц (письменный перевод)
Работаете ли Вы устным переводчиком?
(синхронный или последовательный, просьба указать)) Да
Если да, то укажите пары языков Английский-таджикский (наоборот), (наоборот), русский-таджикский (наоборот) Русский-английский (наоборот)
Арабский-английский
ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование учебного заведения Год окончания/специальность
МГУ 2006, Филолог – востоковед, учительница арабского и английского языков