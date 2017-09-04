sergeygry_one

Помощник в ведении ваших проектов, администратор, фрилансер, практик.

Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Личный помощник в ведении ваших проектов, администратор, фрилансер, практик. Специализируюсь на: Рекламе ВКонтакте, сообществах ВКонтакте, звонках(менеджер), CRM – системах, созданию презентации из любого контента, менеджменте Youtube, оформлению социальных аккаунтов, созданию книжек, транскрибации текстов, обработке видео и аудио.

Я самостоятельный квалифицированный работник, над которым не надо стоять над душой.

Я помогу вам решить задачи по ведению ваших проектов.

Как узнать подробнее о задаче? Если есть тестовое задание, я буду рад попробовать.

Родился в Санкт-Петербурге, в семье Врача и Инженера.