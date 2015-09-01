sergeyinfa

Студия дизайна "RAVEN"

Вы нуждаетесь в узнаваемом, ярком и оригинальном логотипе?

Вам нужна рекламная полиграфия или продающая упаковка?

Необходимо качественное векторное изображение?

Более 15 лет наша дизайн студия занимается разработкой логотипов и фирменного стиля, векторной графикой, внедрением корпоративных дизайнерских решений, созданием рекламной полиграфической продукции. Успех может принести только комплексное понимание процессов изнутри. Поэтому у нас работают только дизайнеры-практики, которые знают свойства материалов, способы и технические условия изготовления, потому, что работали в реальных типографиях, в наружной рекламе, в студиях специализирующихся на оформлении. Основная задача Студии дизайна сделать дизайн не для красивой картинки на мониторе, а для практического и технологического изготовления реальной продукции.

Что мы можем: