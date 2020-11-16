sergeykhukharkin

Сергей Хухаркин sergeykhukharkin

 
29 летУкраина/Николаев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здравствуйте. Хочу предложить вам собственные услуги по составлению, написанию, корректировке или переводу (английский) статей. Я владею навыками работы за компьютером на уровне продвинутого пользователя, знанием языка (средний), знаком с CMS, имею опыт в редактуре и корректуре.  Обладаю полным высшим образованием с экономическим уклоном. Опыт в отрасли - 7 лет. С уважением. 