Сергей Хухаркин sergeykhukharkinsergeykhukharkin
29 летУкраина/Николаев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Здравствуйте. Хочу предложить вам собственные услуги по составлению, написанию, корректировке или переводу (английский) статей. Я владею навыками работы за компьютером на уровне продвинутого пользователя, знанием языка (средний), знаком с CMS, имею опыт в редактуре и корректуре. Обладаю полным высшим образованием с экономическим уклоном. Опыт в отрасли - 7 лет. С уважением.
Портфолио
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