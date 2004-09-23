sergeyned4

Видеомонтаж

Занимаюсь монтажом видео более 6 летРаботаю в Premiere Pro, After Effects Делал заказы крупным видеоблогерам (более 200к подписчиков)Портфолио: https://www.youtube.com/channel/UC3oeF-JcqvhHb84IV5isszQ Я работаю так: 1. Беру ТЗ (техническое задание)2. Делаю ролик3. Скидываю готовый ролик с монтажом заказчику с водяным знаком (поверх всего видео будет надпись "НЕ ОПЛАЧЕНО"4. Если заказчика все устраивает, то заказчик оплачивает мою работу, а я скидываю видео без водяного знака.