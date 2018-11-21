Средства управления базами данных:
Clarion (DOS, Win), Delphi, MS-SQL, MySQL, DBase, FoxBase,.
Языки программирования:
(Windows,Linux) C, C++, Modula-2, Pascal, Basic, Fortran, LISP, мю-LISP, Prolog, HTML, JavaScript, Assembler (IBM-360/370, PDP-11, 86/386).
Огромный опыт создания баз данных и клиентских мест (в основном финансовое и управленческое ПО).
Опыт программирования железа и работы с аппаратурой из программы.
Администрирование IP-АТС – настройка биллинга, Radius, интеграция с CRM.обеспечение конфиденциальности телефонных переговоров. Объединение в одну телефонную сеть нескольких офисов с возможностью вызова абонента из другого офиса по внутреннему короткому номеру (с криптозащитой телефонного канала)
Администрирование сетей NetWare(60 станций), Lantastic (20 станций), Windows-сеть (120 станций), обеспечение информационной безопасности.
Администрирование серверов Хостинга (Linux RedHat+Cpanel/WHM)
Знание бухгалтерии и учета официального и внутрифирменного, способен разработать учетную политику и самостоятельно поставить учет.
Опыт выпуска полностью законченных проектов в области коммерческого программного обеспечения (идея, постановка задачи, реализация, коробочки, документация, диски, регистрационные карточки..., работа с дилерами)
Знание аппаратного обеспечения для построения сетей. (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы...)
Опыт руководства IT подразделениями с различным набором функциональных обязанностей.
Опыт внедрения крупных Корпоративных Информационных Систем в предельно сжатые сроки. (до 1 месяца)
Лично созданы системы:
бухгалтерские программы
внутрифирменный учет в торговых фирмах
корпоративная информационная система
система автоматизации кадрового агентства
различные решения для интернет-пользователей и дизайнеров
Образование
Образование – высшее
Описание образование – компьютеры – программирование, разработка микропроцессоров
1985 – 1993 Московский Инженерно-Физический Институт (факультет Кибернетика)
Иностранные языки
английский – технический, разговорный (необходимо вспомнить)
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