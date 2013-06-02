sergeysergeich

Сергеевич sergeysergeich

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Ссылки с ваших сайтов (тема: стоматология)

    $100

    Куплю для сайта о стоматологическом оборудовании контекстные ссылки с ваших сайтов, желательно подходящих по тематике (стоматология, медицина, технологии) или близкие этим тематикам. Запросы и стоимость обсуждаются индивидуально. Готов рассмотреть любые варианты. Требования к площадкам и ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ссылки с ваших сайтов (тематика: музыка)

    $100

    Куплю для сайта о музыке (популярном зарубежном исполнителе) контекстные ссылки с ваших сайтов, желательно подходящих по тематике (музыка, шоу-бизнес) или близкие этим тематикам. Запросы и стоимость обсуждаются индивидуально. Готов рассмотреть любые варианты. Требования к площадкам ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ссылки с ваших сайтов (тематика: нефтехимия)

    $100

    Для сайта http://clck.ru/8dHkM куплю контекстные ссылки с ваших сайтов, желательно подходящих по тематике (нефтехимия, нефтепродукты, топливо, доставка нефтепродуктов и т.п.) или близкие этим тематикам. Запросы и стоимость обсуждаются индивидуально. Готов рассмотреть любые варианты. Требования к ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад