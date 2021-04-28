sergeyshevyakov

UX/UI дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Занимаюсь UX/UI дизайном около 8 месяцев. На данный момент повышаю свою квалификацию в школе дизайна UPROCK,самой награждаемой школе стран СНГ на Behance. Могу разработать стильный и удобный дизайн вашего сайта с адаптацией под мобильную версию. Проведу анализ конкурентов,найду сильные и слабые стороны их сайтов,исходя из чего создам для Вас сайт,который повысит ваши продажи,посещаемость сайта,количество заявок,в зависимости от того,что Вам необходимо,ведь сайт - это в первую очередь инструмент.