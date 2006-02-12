Опыт работы 5 лет. Работаю по специальности Вебмастер в IT компании. Сайты делаю с нуля (обладаю навыками Дизайнера, Программиста PHP, MySQL, эффективно раскручиваю - аудит - оптимизация-раскрутка). Подробнее и результаты раскрутки по адресу http://www.promoweb.i1.ru/client.php. Ваш сайт в 10-20 поисковых систем. Участи в проектах: www.tvhit.ru (веду этот проект), www.i1.ru, www.ivanovomarket.ru Личные проекты (делал все один) www.intercons.ru, promoweb.i1.ru, f1.tvhit.ru, www.arcada-iv.ru, www.etm-group.ru, www.ivvoz.ru, www.solbereg.ru, www.domyc.i1.ru, www.etm-sklad.ru, www.ivex.i1.ru, www.ivfund.ru,www.kredo-sk.i1.ru, www.granit.i1.ru, www.vl-kon.ru, www.offices-ivanovo.ru, www.iv-sunny.i1.ru, и др.