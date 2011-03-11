sergeyvitruk

Сергей Витрук sergeyvitruk

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта фотографа

    $20

    Нужно доделать сайт фотографа, а точнее дизайн сайта! www.sergeyvitruk.com 1. Необходимо фон-рисунок, фиксированный, цвета сохранить те которые сейчас на сайте, стиль должен быть как ниже приведено по ссылкам, сайт фотографа, значит меню и логотип ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен фон-текстура для сайта

    $10

    Нужен фон-текстура для сайта. Сайт взять за основу цветовой палитры www.sergeyvitruk.com Логотип и меню должно подсвечиваться, возможно что-то в стиле как в фотостудии, прожектора и т.д. Шаблон сайта ширина: 960рх далее по бокам ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для фотографа

    Нужен креативный логотип для фотографа. Сайт взять за основу цветовой палитры www.sergeyvitruk.com 1. размер лого 240х70 рх 2. слева фотоаппарат и инициалы SV 3. справа Sergey Vitruk и ниже photographer 4. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны статьи для сайта фотографа

    Всем добрый день! Нужны уникальные статьи для сайта фотографа: 1. Свадебная фотосъемка - 1500 символов с пробелами 2. Love Story - 1500 символов с пробелами 3. Актерские и модельные портфолио - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание индивидуального шаблона для JomSоcial.

    Добрый день уважаемые программисты! В общем стоит задача создание (написание) индивидуального шаблона для социальной сети JomSоcial, практически полное изменение стандартного шаблона. Что-то подобное есть вот здесь: http://revitcity.ru/index.php?option=com_community&amp;view=profile&amp;userid=62&amp;Itemid=414 но требует еще небольших изменений. Шаблон будет установлен ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sw1ndLeR
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Логотип для фотографа
Хороший заказчик, полностью доверяющий дизайнеру и одновременно ответственный со своей стороны. Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Максим воплотил все мои пожелания в логотипе, справясь с задачей быстро, попав в точку с первого раза. Спасибо за работу. Рекомендую как исполнителя ваших проектов.
Ответный отзыв
huchonok
Чух Таня 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$16
10 баллов
13 лет назад
Нужны статьи для сайта фотографа
Очень приятный заказчик с интересными заданиями и своевременной оплатой. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо Вам большое Татьяна за Ваши старания, за то что Вы украсили мой сайт Вашими статьями! Очень приятно работать с такими людьми! Буду в дальнейшем обращаться только к Вам! Спасибо!
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