Нужно доделать сайт фотографа, а точнее дизайн сайта! www.sergeyvitruk.com 1. Необходимо фон-рисунок, фиксированный, цвета сохранить те которые сейчас на сайте, стиль должен быть как ниже приведено по ссылкам, сайт фотографа, значит меню и логотип ...
- $20Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужен фон-текстура для сайта. Сайт взять за основу цветовой палитры www.sergeyvitruk.com Логотип и меню должно подсвечиваться, возможно что-то в стиле как в фотостудии, прожектора и т.д. Шаблон сайта ширина: 960рх далее по бокам ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен креативный логотип для фотографа. Сайт взять за основу цветовой палитры www.sergeyvitruk.com 1. размер лого 240х70 рх 2. слева фотоаппарат и инициалы SV 3. справа Sergey Vitruk и ниже photographer 4. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всем добрый день! Нужны уникальные статьи для сайта фотографа: 1. Свадебная фотосъемка - 1500 символов с пробелами 2. Love Story - 1500 символов с пробелами 3. Актерские и модельные портфолио - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день уважаемые программисты! В общем стоит задача создание (написание) индивидуального шаблона для социальной сети JomSоcial, практически полное изменение стандартного шаблона. Что-то подобное есть вот здесь: http://revitcity.ru/index.php?option=com_community&view=profile&userid=62&Itemid=414 но требует еще небольших изменений. Шаблон будет установлен ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад