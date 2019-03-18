Hi! Graphic design from Gorillaroni!

Я занимаюсь разработкой графического дизайна широкого ассортимента, начиная от логотипа и элементов корпоративного стиля до визуализации наружной рекламы и разработки веб-продуктов.

Мой арсенал состоит в основном из линейки продуктов Adobe, а именно Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Indesign. Также владеют небольшой степенью HTML и CSS.

Мои работы:

Portfolio