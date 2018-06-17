serggioz

Сергей Захаренко serggioz

 
48 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка и дизайн сайтов. Дизайн полиграфии.

Доброго времени суток, заказчик :)

Что я хочу Вам предложить:

  • Дизайн и разработка сайтов любой тематики, CMS, первичное индексирование в поисковых системах etc.
  • SMM (Facebook, Instagram)
  • Дизайн полиграфической продукции

Условия сотрудничества:

  • Техническое задание
  • 50% предоплата. На постоянных клиентов такие меры не распространяются
  • Работа, обсуждение, правки. Высылка финального варианта
  • Остаток суммы
  • Исходники

Я гарантирую:

  • Качественное выполнение работы в срок
  • Обратную связь в течение рабочего дня
  • Адекватное отношение к адекватным правкам
  • Профессионально подготовленные к печати исходники полиграфической продукции

Несколько слов к заказчику:

  • Пожалуйста, отнеситесь серьезно к составлению техзадания. У нас получится отличная работа, только если я вас пойму. Ваши желания, вкусы и предпочтения - главное, на что я буду опираться при создании работы.
  • Научитесь ждать! Прошу Вас, наберитесь терпения. Я простой человек, и у меня должны быть выходные и праздничные дни.
  • Я ценю каждого заказчика и со многими становимся настоящими друзьями, как показывает многолетняя практика.
  • Что нам необходимо - это дружелюбие и адекватность! :)
Спасибо
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