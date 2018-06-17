Разработка и дизайн сайтов. Дизайн полиграфии.
Доброго времени суток, заказчик :)
Что я хочу Вам предложить:
- Дизайн и разработка сайтов любой тематики, CMS, первичное индексирование в поисковых системах etc.
- SMM (Facebook, Instagram)
- Дизайн полиграфической продукции
Условия сотрудничества:
- Техническое задание
- 50% предоплата. На постоянных клиентов такие меры не распространяются
- Работа, обсуждение, правки. Высылка финального варианта
- Остаток суммы
- Исходники
Я гарантирую:
- Качественное выполнение работы в срок
- Обратную связь в течение рабочего дня
- Адекватное отношение к адекватным правкам
- Профессионально подготовленные к печати исходники полиграфической продукции
Несколько слов к заказчику:
- Пожалуйста, отнеситесь серьезно к составлению техзадания. У нас получится отличная работа, только если я вас пойму. Ваши желания, вкусы и предпочтения - главное, на что я буду опираться при создании работы.
- Научитесь ждать! Прошу Вас, наберитесь терпения. Я простой человек, и у меня должны быть выходные и праздничные дни.
- Я ценю каждого заказчика и со многими становимся настоящими друзьями, как показывает многолетняя практика.
- Что нам необходимо - это дружелюбие и адекватность! :)
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