sergik88

Сергей Черник sergik88

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
trepkin
Андрей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
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Спасибо, все получилось быстро и с пониманием вопроса! Крайне рекомендую!
Понятно изложенные требования, своевременная оплата. Приятно было сотрудничать!
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