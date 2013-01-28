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Сергей Черник
sergik88
sergik88
35 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
trepkin
41 год
Россия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
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Спасибо, все получилось быстро и с пониманием вопроса! Крайне рекомендую!
Понятно изложенные требования, своевременная оплата. Приятно было сотрудничать!
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Отзывы заказчиков
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