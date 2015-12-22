sergion806

Сергей sergion806

 
29 летАвстрия/Вена
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
tessoro-shop
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
9 баллов
8 лет назад
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Сергей отличный отзывчивый и понимающий исполнитель. Желаю успехов!
Задача была поставлена точно, оплатил в срок.
Ответный отзыв