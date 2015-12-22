Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Сергей
sergion806
sergion806
29 лет
Австрия
/
Вена
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей Кудаев
tessoro-shop
40 лет
Россия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$10
9 баллов
8 лет назад
Доработки OpenCart (кнопка купить)
Сергей отличный отзывчивый и понимающий исполнитель. Желаю успехов!
Задача была поставлена точно, оплатил в срок.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар