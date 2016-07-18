sergiostudioru

Профессиональная студийная и предметная фотосъёмка, обработка фотографий, ретушь, удаление фона, монтаж фото.
Добрый день! Меня зовут Сергей Самарский.
Я - фотограф (город Воронеж).
Мои работы можно посмотреть на моем сайте http://sergiostudio.ru/
Профессиональная студийная и предметная фотосъёмка, фуд-стайлинг фотосъемка, (в г. Воронеже и ближайших городах), обработка фотографий, фотокоррекция, ретушь, удаление фона (обтравка), цветокоррекция, восстановление старых фотографий, удаление дефектов.
Действие аккаунта приостановлено!