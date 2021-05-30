sergiu920

Сергей Мунтян sergiu920

 
31 годМолдова/Штефан-Водэ
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб программист

Личные данные:

Возраст: 25 лет

Адрес: Страна Молдова, р-н Штефан-Водэ, с. Оланешть, MD-4226

Контактные телефоны: (+373) 69-81-35-00

E-mail: [email protected]

Семейное положение: Не женат

Образование:

1999-2008 Полное среднее образование, с.Олэнешть, р-н. Штефан-Водэ,

Молдова;

2008-2011 Лицей “B.P. Hasdeu”, с.Олэнешть, р-н. Штефан-Водэ,

Молдова;

2011-2014 Студент факультета вычислительной техники информатики и микроэлектроники, государственного университета UTM

Профессиональная деятельность:

2014 (Март-Май) Практика в Министерстве Образования.

Должность: Администратор сайта.

2015 ( Апрель - Июль )  Работал в компании Webmaster из Кишинева.

Должность: Начинающий PHP программист

2016 ( февраль месяц ) ﻿Разработал сайт для компании Uniweb

Языки:

Румынский - родной

Русский - свободно

Английский – ниже среднего уровня

Навыки:

  • Хорошие знания HTML, HTML5, CSS, CSS3 и Bootstrap
  • Хорошие знания PHP, JavaScript, jQuery
  • Знаком с фреймворком Laravel
  • Знаком с CMS Wordpress
Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность,  самостоятельность.

Увлечения:

Изучаю курсы по веб-технологиям.

PHPJavascriptWordPressLaravelHTMLCSSBootstrapjQuery
Портфолио