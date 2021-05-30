Личные данные:
Возраст: 25 лет
Адрес: Страна Молдова, р-н Штефан-Водэ, с. Оланешть, MD-4226
Контактные телефоны: (+373) 69-81-35-00
E-mail: [email protected]
Семейное положение: Не женат
Образование:
1999-2008 Полное среднее образование, с.Олэнешть, р-н. Штефан-Водэ,
Молдова;
2008-2011 Лицей “B.P. Hasdeu”, с.Олэнешть, р-н. Штефан-Водэ,
Молдова;
2011-2014 Студент факультета вычислительной техники информатики и микроэлектроники, государственного университета UTM
Профессиональная деятельность:
2014 (Март-Май) Практика в Министерстве Образования.
Должность: Администратор сайта.
2015 ( Апрель - Июль ) Работал в компании Webmaster из Кишинева.
Должность: Начинающий PHP программист
2016 ( февраль месяц ) Разработал сайт для компании Uniweb
Языки:
Румынский - родной
Русский - свободно
Английский – ниже среднего уровня
Навыки:
- Хорошие знания HTML, HTML5, CSS, CSS3 и Bootstrap
- Хорошие знания PHP, JavaScript, jQuery
- Знаком с фреймворком Laravel
- Знаком с CMS Wordpress
Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, самостоятельность.
Увлечения:
Изучаю курсы по веб-технологиям.
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