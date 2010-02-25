Developer
Языки программирования: J2SE/J2EE, JSP/Servlets, JSF, taglibs, JDBC, JSTL, javascript,XSL, HTML, PHP, CSS, SQL/PL-SQL
Framework: Hibernate, Spring Framework
Средство сборки проектов: Maven2,Ant;
Программные пакеты: Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, Borland Delphi, пакет MS Office, CorelDraw, Photoshop;
Язык моделирования: UML, Паттерны проектирования;
ОС: Windows, Linux(Ubuntu);
Опыт работы с СУБД: Oracle 10i, MySQL, MSSQL, InterBase/FireBird;
Вэб-сервер: Jakarta Tomcat, Jetty;
Опыт работы с EMC Documentum 5.3 (DFC,WDK,DQL,Business Process Manager, Application Builder).
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