sergius

Сергей sergius

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Developer

Языки программирования: J2SE/J2EE, JSP/Servlets, JSF, taglibs, JDBC, JSTL, javascript,XSL, HTML, PHP, CSS, SQL/PL-SQL

Framework: Hibernate, Spring Framework

Средство сборки проектов: Maven2,Ant;

Программные пакеты: Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, Borland Delphi, пакет MS Office, CorelDraw, Photoshop;

Язык моделирования: UML, Паттерны проектирования;

ОС: Windows, Linux(Ubuntu);

Опыт работы с СУБД: Oracle 10i, MySQL, MSSQL, InterBase/FireBird;

Вэб-сервер: Jakarta Tomcat, Jetty;

Опыт работы с EMC Documentum 5.3 (DFC,WDK,DQL,Business Process Manager, Application Builder).